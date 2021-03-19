Электронные паспорта начнут оформлять с 1 декабря в Москве

Москва, 19 марта. Жители Москвы смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, процедуру по всей России запустят до 1 июля 2023 года.

Кроме того, будет запущено выполняющее функции паспорта мобильное приложение Ожидается, что использовать его начнут в 2021-2022 годах при приобретении табака и алкоголя, обращении в МФЦ и заключении договоров. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина в пятницу, 19 марта, опубликован на портале нормативных правовых актов.

В Минцифры отметили, что перечень совместимых услуг в самом начале проекта в 2021 году будет небольшим, но постепенно власти будут его расширять, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что с 7 марта граждане России смогут прописать весь трудовой стаж в электронной трудовой книжке. Согласно новым правилам, в документе электронного формата указывается информация о работе с начала 2020 года.