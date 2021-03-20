Кухня уже давно не воспринимается лишь помещением для приготовления пищи. Здесь мы принимаем гостей, проводим время в кругу самых близких людей, а потому ее объединение с гостиной вполне логично.

Но как сделать это правильно, чтобы получить гармоничный и одновременно удобный интерьер кухни гостиной? Какие тенденции и рекомендации стоит учесть? И на что ориентироваться при выборе стиля, мебели, цветов и материалов? Об этом журналисту ФАН рассказал архитектор Андрей Стубе.

Преимущества кухни-гостиной

Объединение кухни и гостиной в одно помещение создает несколько преимуществ для всех членов семьи. Хозяйка, находясь на кухне и не отрываясь от приготовления пищи, может продолжать общаться с близкими и друзьями. А квадратные метры используются более рационально: благодаря отсутствию перегородок формируется просторное, светлое помещение, где можно обустроить и кухню, и полноценную столовую, и зону отдыха, даже если общая площадь квартиры или дома невелика.

С ростом популярности кухонь-гостиных в России менялись и требования к их интерьерам. От четкого выделения зон «по назначению», когда кухни рекомендовали устанавливать на подиумах или акцентировать цветом, элементами отделки пола и потолка, сегодня дизайнеры перешли к гармонизации и абсолютному слиянию пространств.

«Границы кухни и гостиной стираются, — комментирует архитектор Андрей Стубе. — Кухонная мебель стремится стать все менее похожей на кухню и все более — на мебель для гостиной. С этой целью все чаще используют поворотно-сдвижные дверки, которые полностью закрывают фронт кухни. Когда они закрыты, кухонная мебель выглядит, как стеновые панели».

Современные тенденции дизайна кухни, совмещенной с гостиной

К решению «прятать» кухонную мебель за декоративными панелями эксперты добавляют и другие тренды.

• Разделение мебели на 2-3 линии. Благодаря такому подходу пространство выглядит более аккуратным. В одну линию выстраивают только высокие шкафы, например, встроенные холодильники, духовой шкаф, микроволновку, кофемашину, шкафы для хранения. В другую — только напольные шкафчики, и эту композицию можно дополнить островом и барной стойкой.

• Комбинация закрытых шкафов и полок. Шкафы уходят под потолок: в небольших помещениях так можно получить дополнительные полезные площади для хранения. Актуальны и открытые полки, на которых может располагаться не только посуда, но и предметы, которые считают традиционными для гостиных: книги, фотографии, вазы, живые растения.

• Маскировка техники. Так как кухня стремится стать все больше непохожей на кухню, техника прячется за фасадами шкафов. Еще недавно единственным типично кухонным элементом, который сохранялся на виду, была вытяжка. Но сегодня принято прятать и ее. Появились модели вытяжек, встроенные в столешницу и в варочную панель. Последние спасают положение в случае, когда варочная панель располагается на острове.

• Предпочтение матовым фасадам. Среди них просто крашеные однотонные и с имитацией различных материалов: камня, дерева, бетона.

• Использование «нехарактерной» мебели. Поскольку кухня и гостиная сливаются, в кухонную мебель может быть встроен даже диванчик.

«Популярна концепция создания отдельного помещения кладовой при кухне, — продолжает архитектор. — Тогда кухня становится более «парадной», легкой и просторной, а хранение выносится в отдельное помещение. Там можно разместить и морозильный ларь, и полки для банок с бабушкиным вареньем, и дополнительный холодильник».

С чего начать разработку дизайна кухни-гостиной в частном доме и квартире

По словам эксперта, при разработке проекта важно точно определить жизненные ценности людей, которые будут проживать в этом пространстве. Ведь интерьер создается не для красивой картинки. В первую очередь, он должен быть удобным и соответствовать образу жизни владельцев квартиры или дома. А потому если их главная жизненная ценность — общение, значит, и создаваемое пространство должно к нему располагать.

«Задайте себе вопрос: как будут общаться люди в этом интерьере, — советует Андрей Стубе. — Возможно, хозяйка будет готовить, а муж присядет выпить чашку чая, и именно в это время они будут беседовать? Значит, нужно сделать остров с барной стойкой. А может, муж и жена любят готовить и делают это вместе? Тогда лучше сделать пару небольших варочных панелей на некотором расстоянии друг от друга».

Если хозяева вообще не любят готовить и часто заказывают еду из ресторана, пригодится самый минимальный набор кухонной мебели и техники. Таких «если» может быть очень много. Увлечения, хобби, привычки — все это влияет на планировку пространства, распределение площадей, а также тот набор мебели, который необходим конкретной семье.

Также эксперт советует учесть возможности пространства: если это готовая квартира или уже построенный дом, отталкиваться придется от существующих факторов. Если же дом проектируется с нуля, возможности владельцев гораздо шире. Оптимально еще на этом этапе посоветоваться с дизайнером и спланировать будущее помещение по своему вкусу, предусмотреть удобную площадь, расположение относительно других комнат и сторон света.

Важно учесть и «бытовые» моменты:

• количество членов семьи, которые будут ежедневно пользоваться этим помещением;

• количество гостей, которые смогут здесь расположиться;

• аккуратность членов семьи, которым предстоит поддерживать порядок и сохранять чистоту отделочных материалов;

• способ удаления запахов при приготовлении пищи, что определяет необходимость раздвижной перегородки или возможность обойтись мощной вытяжкой.

«Как таковое зонирование кухни и гостиной осталось в прошлом, — отмечает Андрей Стубе. — Если мы объединяем эти помещения, то стараемся сделать это при помощи одних и тех же материалов. Красиво, когда паркет или паркетная доска уложены в гостиной и кухне. Но будет ли это удобно данной семье? Чем более подробно будут продуманы бытовые нюансы на этапе проектирования, тем приятнее будет пользоваться кухней-гостиной в будущем».

Совет. Планируйте расположить обеденный стол как можно ближе к кухне. Если он будет находиться далеко, да еще и идти к нему нужно через диванную зону гостиной, между диваном и телевизором, это окажется неудобным ни для хозяйки, ни для членов семьи, которые смотрят интересную передачу. Поэтому кухню не стоит делать проходной. Если есть возможность, проход к ней и в другие помещения нужно предусмотреть мимо диванной зоны. А еще лучше — разместить кухню в нише, это будет и удобно, и безопасно.

Особенности дизайна кухни гостиной 15-20 кв. м.

Если пространство небольшое, важно сохранить ощущение простора. А потому следует выбирать максимально функциональную и при этом негромоздкую, «воздушную» мебель. Для малых помещений можно использовать небольшой столик, который выдвигается из кухонного ящика. Будут удобными комод со сдвижной столешницей, которая превращается в обеденный стол, и раздвижной стол.

Эксперт рекомендует выбирать «легкие» предметы интерьера:

• диваны на тонких ножках с узкими подлокотниками;

• стеклянные столы — не только со стеклянной столешницей, но и абсолютно прозрачным основанием, которое создает ощущение простора;

• прозрачные стулья из пластика;

• тонкие стулья из дерева или металла.

Если площадь помещения невелика, объединить и стол, и остров не получится. Лучше отдать предпочтение более универсальному варианту — раздвижному обеденному столу. Выбор таких столов просто огромен.

Особенности дизайна кухни гостиной 25-30 кв. м.

На большой площади можно сделать просторную зону с диванами, а также кухню гостиную с островом. И это — тот случай, когда не стоит «мельчить». Нет смысла делать островок крошечным: таким он не станет ни удобным, ни функциональным. Оптимальная длина острова — 180 см, ширина — от 60 до 120 см. Вместо него можно выполнить полуостров, когда массив острова примыкает к фронту кухни.

«Все варианты могут быть удобны и красивы, но нуждаются в немалых пространствах, — уточняет архитектор. — И к острову, и к полуострову может примыкать обеденный стол. Такая композиция более компактна, но желательно использовать ее в кухнях современной стилистики».

Другой вариант для просторных помещений — кухня-гостиная с барной стойкой. Она позволяет хозяйке и готовить, и общаться с близкими, и присматривать за маленькими детьми, которые играют в гостиной. Когда приходят друзья, угостить их чашечкой кофе за барной стойкой куда удобнее, чем за столом. А варианты завтраков в таком формате становятся все более популярными.

Совет. Красиво выглядит барная стойка одной высоты с островом, которая служит его продолжением. Хорошо, когда барная стойка расположена симметрично кухонным шкафам.

Материалы и цвета в интерьере кухни гостиной

Выбор цвета всегда индивидуален. Кто-то любит белый, и для него кухня в светлых тонах станет идеальным пространством. Кто-то предпочитает черный, и будет комфортно себя чувствовать в темном интерьере. Единого совета здесь быть не может, поэтому эксперт советует отталкиваться от личных предпочтений, а также учитывать особенности освещения комнаты и цветовую гамму, характерную для выбранного стиля. В палитре цветовых решений нужно выбрать три-четыре основных цвета, так справиться с ансамблем будет проще.

Выбор материалов также индивидуален. На фото дизайн кухни-гостиной с полом, облицованным натуральным камнем или керамогранитом, выглядит эффектно. Но в жизни, даже при наличии теплого пола, камень может показаться слишком холодным. А потому в жилых помещениях чаще используют паркет или паркетную доску.

«Сейчас есть тенденция использовать единое напольное покрытия для всех зон кухни-гостиной, — уточняет Андрей Стубе. — Если в гостиной решено укладывать паркетную доску, то и кухонное оборудование мы располагаем на паркетной доске. Благодаря этому помещение объединяется и выглядит очень гармонично. Ведь линия, которая образуется на стыке двух напольных покрытий, может свести на нет все усилия по визуальному объединению зон».

Потолок кухни гостиной обычно делают из гипсокартоновых листов или выравнивают. Окна оформляют в едином стиле, выбранном для помещения. Мебель тоже может быть подобрана в едином стиле или сочетать разные стили и эпохи. Но идеально будет выглядеть композиция, в которой мебель «рассказывает» какую-то историю, сочетается по фактуре материалов и цвету. Тогда в рамках даже небольшого пространства мебель будет выглядеть гармонично.

«Также подумайте, на чем вы хотели бы сделать акцент, — советует эксперт. — Это может быть эффектная люстра, красивый кухонный фартук или столешница».

Популярные стили в дизайне кухни-гостиной

Выбор стиля также индивидуален. При этом нужно задуматься, в каком помещении хозяева и члены семьи будут чувствовать себя максимально комфортно. Популярны сегодня интерьеры в пяти стилях.

В современном стиле. Его выбирают жители больших городов, которые стремятся к спокойной и расслабляющей атмосфере. Для этого стиля характерно использование фактур натурального дерева, матовой и шероховатой текстуры камня. Пространство может быть наполнено сложной технической «начинкой», например, быть оснащенным приточно-вытяжной вентиляцией, «умными» розетками и другими современными системами. Но при этом оно будет визуально очень простым и даже лаконичным.

В классическом стиле. Такие интерьеры также наполняют самой современной техникой, однако они демонстрируют и приверженность традициям. В них ультрамодные кухонные девайсы прекрасно соседствуют с добротными, проверенными временем вещами, а филенчатые фасады, хрустальные люстры, паркет «елочкой» выглядят вполне актуально. Но реализовать такой интерьер получится не в любом помещении. Лучший вариант — создавать классический интерьер в историческом здании, архитектура которого благоволит к такому «наполнению». Дома с высокими потолками, окнами и дверями располагают к воссозданию истории.

В стиле лофт. Этот стиль тоже требует соответствующего «обрамления». Он хорош в старинных зданиях фабрик и складов. В современных же квартирах и домах небольшой площади стоит использовать отдельные его элементы. Например, кожаные диваны, каркасы из черного металла, бетонные стены и столешницы, старинный кирпич и имитация ржавчины — все это по-прежнему актуально.

В скандинавском стиле. Открытый, естественный и минималистичный стиль привлекателен для небольших помещений. Их он наполняет воздухом и светом. В нем реализуются простые и красивые решения при небольшом бюджете. Такие варианты обычно выбирают молодые, современные люди, которые проводят дома минимум времени, но стремятся наполнить эти часы спокойствием и умиротворением.

В стиле прованс. Он напомнит о сельском доме и «деревенском» уюте. Создать подходящую атмосферу помогут натуральные материалы, старинные буфеты, окрашенные деревянные поверхности. В стиле прованс приветствуется крупная вытяжка, расположенная над варочной поверхностью. Она служит заметным атрибутом интерьера.