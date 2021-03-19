Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Минск, 19 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил экс-посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева председателем Высшего Госсовета Союзного государства.

От должности госсекретаря Союзного государства с объявлением благодарности «за значительный вклад» в его развитие освобожден Григорий Рапота, сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии БЕЛТА.

Мезенцев занимал пост посла России в Белоруссии с 2019 года. Ранее комитет Госдумы РФ по делам СНГ согласовал на эту должность кандидатуру дипломата Евгения Лукьянова.