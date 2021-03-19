Кота, застрявшего в электрощитке, вернули хозяевам. ФАН-ТВ

На юге Москвы из-за застрявшего в электрощитке кота, жители многоэтажки по собственному желанию остались без ТВ и Интернета.

На юге Москвы потерявшийся кот от испуга решил спрятаться в укромном месте. Именно таким, по его мнению, и оказался элекрощиток в одном из подъездов на Севастопольском проспекте. Хвостатый с легкостью туда залез, а вот выбраться обратно уже не смог.

Пять дней четвероногий провел в заточении, пока на помощь не подоспели сотрудники Общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв». За это время он словно успел одичать и вылезать из своего нового убежища не хотел. Спасателям пришлось развернуть настоящую спецоперацию. Только облачившись в полную экипировку сотруднику «СпасРезерва» удалось достать кричащего котейку.

На этом спасательная операция не закончилась. Поместив кота в переноску, спасатели провели поквартирный обход, чтобы найти хозяина животного. Все усилия оказались не напрасны — владельцы четвероного были найдены в соседнем подъезде.

Примечательно, что все это время пока кот-захватчик сидел в электпрощитке жители дома приняли волевое решение обесточить распредщиток, чтобы обезопасить животное. Практически неделю они провели без Интернета и кабельного телевидения.

По всему подъеду они расклеили объявления: «Внимание! Найден кот! Сидит в щитке рядом с квартирой № 150. Ищем хозяев или тех, кто поможет извлечь из щитка». В результате хозяин так и не откликнулся, и жители вызвали спасателей.