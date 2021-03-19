Ростехнадзор оценил шансы повторения норильской аварии в Арктике

Норильск, 19 марта. Ростехнадзор считает повторение аналогичной разливу дизельного топлива на ТЭЦ-3 НТЭК (дочернее предприятие «Норникеля») аварии маловероятным, заявил глава ведомства Алексей Алешин.

«За всю историю наблюдений и у нас и, по-моему, в мире, вот аварий, когда отрывается дно (у резервуара. — Прим. ФАН), таких просто не было. Поэтому говорить о том, что подобная авария может произойти с учетом тех нарушений, которые мы выявили, я бы так сказал, что это крайне маленькая такая вещь», — цитирует Алешина ТАСС.

Глава Ростеха отметил, что согласно информации, которую НТЭК предоставила в комиссию по техническому расследованию аварии, на 2 ноября прошлого года расходы на ликвидацию (локализацию) аварии составил 2,68 млрд рублей, прямой ущерб организации от разлива топлива достиг 2,02 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что компания «Норникель» полностью возместила ущерб, нанесенный окружающей среде из-за разлива дизельного топлива, выплатив 146,2 млрд рублей. В федеральный бюджет было направлено 145,5 млрд рублей, еще почти 700 млн перевели в казну муниципального образования — города Норильска.

Из-за резкой просадки опор фундамента 29 мая 2020 года один из резервуаров с дизельным топливом ТЭЦ-3 АО «НТЭК» получил повреждения, произошла утечка порядка 21 тысячи тонн горючего. Вещества попали в местные водоемы, в регионе был введен режим ЧС.