Власти США «спасут» почтовую службу от банкротства электромобилями за 6 млрд долларов

Группа из 17 демократов Палаты представителей США внесла на рассмотрение законопроект о предоставлении 6 млрд долларов почтовой службе США (USPS) на полное обновление парка транспортных средств. Если предложение получит поддержку, то USPS полностью откажется от бензиновых и дизельных авто и перейдет на электромобили. Однако топ-менеджмент USPS не сильно обрадовался такому предложению, напомнив законотворцам о бедственном положении почтовой службы.

В настоящее время USPS использует 165 тысяч транспортных средств, работающих на бензине и дизеле. Примерно 13% из них безнадежно устарели. Возраст машин порой превышает 25 лет, в салонах не работают кондиционеры или обогреватели, водители жалуются на ржавые пробоины в кузовах и крышах.

В прошлом месяце USPS сообщила, что стремится перевести 10% парка на экологичный транспорт и избавиться от устаревших 30-летних фургонов.

Согласно предложенному законопроекту, по меньшей мере 75% транспортных средств USPS должны быть электрическими или с нулевым уровнем выбросов. Транспортные средства — начиная с огромных траков с посылками и заканчивая велосипедами для развозки писем — будут работать на солнечных батареях или водороде.

По мнению экспертов, выступавших в Конгрессе, транспорт для почтальонов должен стать более компактным и удобным. Доставщики не должны сталкиваться с проблемой дорожных пробок и отсутствия мест для парковки. В частности, предлагается увеличить количество мопедов и внедрить трехколесные машины для быстрой доставки.

На фоне новостей о переводе почтовой службы на электромобили, акции американского производителя грузовых автомобилей с электроприводом выросли на 12%. Компании подала заявку на участие в конкурсе на поставку транспортных средств для USPS.

Однако глава USPS Луис ДеДжой уже раскритиковал план Конгресса по замене дизельных и бензиновых автомобилей. По его мнению, первоочередной задачей является спасение USPS от возможного банкротства, которое может произойти уже в четвертом квартале текущего года. По самым скромным подсчетам, чистый убыток USPS за первые три месяца 2021 года вырастет на 2,9 млрд долларов.