Китай разрешил импорт молока некоторым компаниям из России

Пекин, 19 марта. Таможенное управление Китая одобрило поставки молочной продукции в Поднебесную еще для пяти российских производителей.

Россельхознадзор предоставил гарантии соответствия отечественной продукции стандартам КНР. После этого Таможенное управление Китая расширило список компаний, которые могут поставлять туда молочную продукцию. Среди этих предприятий оказались два производителя сухого молока, одна фирма по производству мороженого и еще две компании, производящие другую продукцию.

Кроме того, две ранее включенные в список компании получили право продавать в Китай сухое молоко. На данный момент 50 российских производителей могут поставлять молочную продукцию в Поднебесную. Среди них 14 производителей сухого молока и 48 компаний, изготовляющих мороженое.

Ведущими поставщиками в этой области для Китая являются страны СНГ, это Белоруссия, Россия, Украина и Казахстан. За кризисный 2020 год объем поставок из России в этой сфере вырос на 16%.

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