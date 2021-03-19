Российский рынок поддельных люксовых товаров снизился на фоне пандемии

Москва, 19 марта. Эксперты выяснили, как изменилась ситуация в сфере продаж поддельных премиальных товаров во время кризиса в прошлом году.

Об изменениях рассказали аналитики BrandMonitor. На фоне коронавирусной пандемии в 2020 году отечественный рынок контрафакта упал на 12%, достигнув 248 миллиардов рублей. Речь идет о поддельных люксовых товарах: одежде, аксессуарах, обуви и парфюмерии.

«Москва <...> в 2020 году уступила по этому показателю другим городам-миллионникам», — ссылается на исследование «Ъ».

Традиционно российская столица была лидером по тратам в этом сегменте. Однако во время пандемии ситуация изменилась. В 2019 году жители Москвы тратили на контрафактный премиум в среднем 4 тысячи рублей, а жители других крупных городов РФ — 2,8 тысячи рублей. В подотчетный год показатели составили 5,2 и 5,7 тысячи рублей соответственно, утверждают аналитики. Исследование компании проводилось на основе информации двух источниках — онлайн-опросе покупателей и анализе соцсетей.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, как россиян обманывают в интернет-магазинах. Сайт для онлайн-шоппинга может оказаться поддельной копией оригинального, объясняют эксперты.