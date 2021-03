Англиканская церковь расширяет влияние в Анголе и Мозамбике

Луанда, 19 марта. Сообщество англиканских церквей собирается расширяться в Анголе и Мозамбике. С этим предложением выступил Постоянный комитет общины.

Епархии обоих африканских государств планируется объединить в общую провинцию под номером 42. Сейчас англиканские церкви Мозамбика и Анголы входят в состав южноафриканской префектуры.

Примас Южной Африки, архиепископ Кейптауна Табо Макгоба уже поддержал инициативу на заседаниях ведомства в прошлом месяце. Впрочем, пока священнослужители решили ограничиться созданием «исследовательского комитета», который должен изучить вопрос.

Однако пока непонятно, с чем связаны планы по столь масштабному расширению. Обе страны являются бывшими колониями Португалии, где англиканство слабо распространено. Примерно 80% населения Анголы исповедуют христианство, но основная часть — католики.

С 2019 года в государстве существует единая англиканская епархия. Если предложение Постоянного комитета общины примут, она разделится на четыре части. Для Анголы такие перемены могут пройти безболезненно и, скорее всего, не вызовут никаких волнений.

В Мозамбике ситуация сложнее: большинство жителей республики исповедуют традиционные африканские и местные верования. Меньше четверти населения — католики. Около 11% граждан причисляют себя к другим христианским течениям, в том числе и к англиканцам. Тем не менее в стране собираются увеличить число епархий англиканских церквей с трех до пяти.

Potential new Anglican Communion province proposed for Mozambique and Angola.https://t.co/XR3JuInAYt