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Набиуллина: Санкции США на госдолг не вызовут системных рисков

Набиуллина: санкции США на госдолг не вызовут системных рисков

Москва, 19 марта. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оценила потенциальное влияние возможных американских санкций на российский финансовый рынок.

Введение новых санкций может вызвать незначительные изменения в курсе рубля, однако предпосылок для существенных рисков нет, так считает глава Банка Россиии. Она уверяет, что финансовая политика Россиии ведется ответственно, и у страны есть все необходимые инструменты, чтобы справится с волатильностью.

«Каких-то выраженных рисков на настоящий момент мы не видим. Наша главная задача - отслеживать заблаговременно такие возможные риски, и у нас есть весь инструментарий для того, чтобы действовать», - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что потребительский спрос в экономике России устойчиво восстанавливается, а в ряде отраслей объем выпускаемой продукции превысил докризисные показатели 2019 года. В свете этих фактов экономика восстанавливается быстрее, чем этого ожидали в Центробанке.

Набиуллина ранее рассказала о возможном продлении социальной программы льготной ипотеки для отдельных регионов России.

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