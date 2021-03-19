Меркель не исключила закупки вакцины «Спутник V» для Германии

Берлин, 19 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Германии, если соглашение на уровне ЕС не будет достигнуто.

Меркель заявила, что в рамках ЕС должны использоваться все вакцины, которые допущены Европейским лекарственным регулятором (ЕМА). По ее словам, она бы сделала для «Спутника V» европейский заказ.

«Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем», — подчеркнула она.

Также Меркель отметила, что готова привиться препаратом AstraZeneca. Однако, по ее словам, очередь еще до нее не дошла.