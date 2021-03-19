Военный эксперт объяснил исчезновение российской «Варшавянки» с радаров НАТО

Москва, 19 марта. Нашумевшая история с исчезнувшей с радаров НАТО подлодкой ВМФ России «Ростов-на-Дону» несколько преувеличена, заявил капитан 1-го ранга Владимир Гундаров.

В зарубежных СМИ неустанно обсуждают тему «исчезнувшей» из поля зрения НАТО российской подлодки проекта «Варшавянка». При этом командование ВМФ России подтверждает, что находится с ней на постоянной связи. Гундаров заявил, что активное муссирование этой истории в прессе является лишь поводом для того, чтобы напомнить об отмечаемом в России 19 марта Дне подводника.

«Все происходящее – обычная рутинная работа. Вот и командующий Черноморским флотом напомнил накануне, что сейчас шесть подлодок флота находятся на боевой службе. Где именно, противник тоже не знает. Но все они на связи. Однако все почему-то говорят только об одной подлодке», — объяснил военный эксперт в интервью «МК».

По его словам, наши подлодки постоянно несут службу в Средиземном море, во время которой происходят различные инциденты. НАТО очень часто следит за перемещением российских подлодок, применяя для этого различные методы. В первую очередь их ищут по шумам, иногда по инверсионному или радиоактивному следу.

«Но уж если они не могут по всем этим признакам найти нашу подлодку, значит, она обладает очень хорошими ходовыми и боевыми качествами», — сказал он.

Гундаров отметил, что фактически в НАТО признали великолепные характеристики наших субмарин, распиарив проект «Варшавянка». По его словам, России остается только поблагодарить Альянс за такую рекламу.

Ранее сообщалось, что западные военные называют российскую субмарину данного проекта «черной дырой».