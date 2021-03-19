Режиссер Пол Верховен обманул Шэрон Стоун на съемках «Основного инстинкта»

Лос-Анджелес, 19 марта. Актриса Шэрон Стоун проснулась звездой Голливуда после премьеры триллера «Основной инстинкт». Всемирную известность ей принесла культовая сцена допроса.

Режиссер картины Пол Верховен обманом добился от актрисы, чтобы она осталась без нижнего белья на съемках. В сцене допроса героиня Стоун сидит перед следователями и перекидывает одну ногу на другую, при этом, на ней на самом деле нет трусиков.

Верховен сказал звезде после первого дубля, что ее белое нижнее белье «бликует». Это, по его словам, засвечивало пленку и создавало помехи операторам. Он убедил Стоун, что камеры снимают ее под таким углом, когда половые органы невозможно увидеть. На просмотре отснятого материала актриса обнаружила обман. В итоге, она решила не вырезать сцену, посчитав, что для картины «так лучше». Об этом звезда рассказала в интервью Vanity Fair.

В сентябре 2020 года актриса выложила в Instagram кадр, который фолловеры назвали «новым «Основным инстинктом». Женщина в красном платье и черных лаковых чулках позирует, закинув ногу на ногу.