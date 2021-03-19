Военные ЗВО отразили авиационное нападение условного противника в Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 марта. Танковая бригада гвардейской Краснознаменной армии Западного военного округа отразила авиационное нападение условного противника в Нижегородской области.

На маневрах военнослужащие ЗВО отработали боеготовность подразделений войсковой ПВО и совершили марш бросок в указанный район для контроля воздушного пространства. Экипажи произвели поиск, обнаружение и уничтожение «вражеских» воздушных целей при помощи ЗРК «Тор-М2». Военные отслеживали до 4 целей одновременно.

Всего в рамках учений военнослужащие Западного военного округа России произвели уничтожение более 40 беспилотников, самолетов, а также вертолетов условного противника. Моделирование целей и расчет попадания ракеты производился с помощью специально разработанного программного обеспечения для тренажера ЗРК «Тор-М2».

В тренировке приняло участие более 120 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.