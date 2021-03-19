Дочь потерявшего жену Сумишевского могла погибнуть при взрыве в Химках

Москва, 19 марта. Певец Ярослав Сумишевский, который потерял жену Наталью из-за страшного ДТП, едва не лишился и дочери после взрыва бытового газа в жилом доме в Химках.

О том, что его наследница от первого брака Ксения могла погибнуть, исполнитель рассказал в своих Instagram Stories. Квартира девушки находилась недалеко от эпицентра взрыва.

«Взрыв газа в Химках. Соседняя квартира моей дочки. Слава богу, с ней все в порядке. Мои искренние соболезнования родным погибших», — написал певец.

Эмоциями от произошедшего делилась в соцсетях и сама Ксения. Девушка была в шоке из-за случившегося и даже поверила в чудо.

«Наша квартира целая! Снизу, слева квартиры задеты, а наша — нет», — поделилась дочь Сумишевского.

Взрыв в Химках прогремел утром 19 марта в одном из домов на Зеленой улице. Из-за случившегося обрушились перекрытия между этажами и загорелись пять квартир. Жертвами взрыва стали четыре человека.

Супруга Ярослава Сумишевского умерла в начале февраля после страшной автокатастрофы под Красноярском. Машина, за рулем которой находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, выехала на встречную полосу и врезалась в автоцистерну. Гуляков вез Сумишевского с супругой на концерт, водитель погиб на месте ДТП.

Сам певец почти не пострадал, но его супруга получила тяжелые травмы. Почти неделю врачи боролись за жизнь Натальи, но она скончалась. Сумишевский посвятил покойной жене концертную программу.