Разведчики и мотострелки ВВО получат новейшие АК-12

Москва, 19 марта. Крупная партия новейших автоматов АК-12 поступит на вооружение разведчиков Восточного военного округа (ВВО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Сухопутные войска России продолжат получать на вооружение автоматы АК-12. Накануне стало известно, что большие партии нового оружия будут поставляться для нужд разведывательных и мотострелковых подразделений ВВО. В первую очередь АК-12 будут направлены военнослужащим в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Основными преимуществами АК-12 являются малая отдача при ведении огня, удобный приклад с возможностью регуляции и тактический ремень. При помощи съемного дульного тормоза-компенсатора (ДТК) появляется возможность малошумной и беспламенной стрельбы. Конструкторы предусмотрели возможность перезаряжания оружия одной рукой без передергивания затвора.

Автомат обладает хорошей эргономикой и переключателем огня с позициями на одиночный огонь и отсечкой по два выстрела. Он весит чуть более трех килограммов. Скорострельность АК-12 достигает 700 выстрелов в минуту, а прицельная дальность составляет тысячу метров.

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