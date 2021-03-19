В Германии не стали комментировать «предложение» поддержать Киев из-за «СП-2»

Берлин, 19 марта. Власти ФРГ отказались комментировать якобы озвученное правительством страны предложение поддержать Украину из-за «Северного потока — 2».

Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. По словам дипломата, позиция Германии по «Северному потоку — 2» остается неизменной.

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» не изменилась... Эти заявления мы приняли к сведению... Экстерриториальные санкции мы отвергаем, о чем говорили американской стороне», — заявила Адебар.

По информации газеты Handelsblatt, правительство Германии во время переговоров с представителями Соединенных Штатов о дальнейшей судьбе «СП-2» предлагало «более решительную поддержку Украины» в том числе в виде инвестиций, если Америка откажется от новых ограничений против участников проекта.

Ранее сообщалось, что Госдеп США напомнил о санкциях за участие в строительстве «СП-2».