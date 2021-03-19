Власти ЦАР восстанавливают разрушенную боевиками транспортную систему страны

Банги, 19 марта. Правительство Центральноафриканской Республики осудило действия боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые разрушают мосты по всей стране.

Министр транспорта и общественных работ Гисмала Хамза пояснил, что подконтрольные экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе группировки сжигают и взрывают мосты во время отступления. Таким образом радикалы пытаются остановить продвижение правительственных сил, подготовкой которых занимаются российские инструкторы, и их союзников из Руанды.

Хамза подчеркнул, что власти республики тесно сотрудничают с региональными администрациями для восстановления поврежденных путепроводов. Армия активно освобождает от боевиков все больше территорий, что позволяет восстановить стабильность и безопасность в стране.

«Мы полагаемся на работу, которую проводят центральноафриканские военнослужащие, российские инструкторы и руандийские союзники. Они помогают составить для правительства список разрушенных мостов. Министры ознакомятся с документом и найдут финансирование для восстановления транспортной системы», — сообщил Хамза.

Впрочем, для ВС ЦАР поврежденная инфраструктура не стала препятствием, армия продолжает контрнаступление. Тем не менее разрушенные мосты вызывают трудности для перемещения гражданского населения и доставки продовольствия в отдаленные регионы республики.

Попытки боевиков противостоять национальным войскам остаются безуспешными. Накануне центральноафриканские военнослужащие вошли в города Алиндао и Богила, а жандармерия патрулирует освобожденные от боевиков населенные пункты, чтобы обеспечить безопасность их жителей.