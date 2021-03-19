Видео испытаний нового ракетного комплекса «Рубеж-М» появилось в Сети

Москва, 19 марта. Ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-М» уже в скором времени может появиться в российских войсках. Недавно состоялись его испытания, видео которых уже есть в Сети.

Новый комплекс сочетает на одной платформе радиолокационную станцию, пусковую установку, а также аппаратуру боевого управления. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом испытаний «Рубеж-М».

Назначение нового комплекса — расширить возможности охраны российских побережий.

«Совместное применение комплексов «Бал» и «Рубеж» позволяет заказчику гибко подойти к построению обороны побережья», – отметил главный инженер предприятия-производителя «Тайфун» Виталий Семес.

Отличительная особенность применения ракетного комплекса «Рубеж-М» заключается в том, что по факту он является системой залпового огня в комплекте с управляемыми ракетами.

Ранее стало известно, что береговой ракетный комплекс "Бал" уничтожил корабли условного противника в Дагестане в рамках проводимых там учений.