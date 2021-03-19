Ученые из Германии создали материал, который помогает умному стеклу менять цвет

Берлин, 19 марта. Новый материал, который позволяет умному стеклу менять цвет в рекордно быстрые сроки, создали ученые из Германии.

Разработка является актуальной для машиностроения. Во время плохой погоды стекло будет менять цвет, чем обеспечит светопоглощение. Новинка базируется на электрохромных материалах. К стеклу подается напряжение и вся поверхность меняется в цвете.

Также исследователи модернизировали новое стекло во время исследований. Они дополнили материал модульной конструкцией COF, что позволило улучшить свойства изобретения. Чтобы умное стекло поменяло цвет, достаточно подать слабое напряжение. Подход даст возможность расширить сферу использования разработки в сфере промышленности.

До этого специалисты из Самарского университета изобрели сверхлегкую оптику. Она будет проходить испытания в космосе на борту нескольких наноспутников. Их запустят 20 марта на космодроме Байконур.