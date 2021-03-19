Познер прокомментировал журналистскую охоту на скопинского маньяка

Москва, 19 марта. Скопинский маньяк Виктор Мохов отбыл наказание в тюрьме и сейчас обладает теми же правами, что и другие граждане, в том числе давать интервью, считает телеведущий Владимир Познер.

Так он прокомментировал настоящую охоту СМИ на Мохова после его освобождения. Мужчина не отказывается от общения с журналистами. При этом не скрывает, что не доволен предлагаемыми за это гонорарами. По его словам, агент Ксении Собчак заплатил ему 50 тыс. рублей за съемки в фильме о скопинском маньяке, еще 25 тыс. рублей ему дали на покупку мебели в его дом.

«Мое мнение такое: если есть желающие брать у него интервью и есть желающие это смотреть, то они имеют на это право. Все остальное не имеет никакого значения. Он свои 17 лет отбухал», — сказал Познер в комментарии порталу «Ридус».

В 2000 году Мохов похитил двух школьниц и четыре года насильно удерживал их в подвале своего дома. Одна из девочек трижды забеременела от него. Пленницам удалось спастись, передав записку на волю. Маньяка приговорили к почти 17 годам тюрьмы. После отбывания наказания он вышел на свободу и сейчас вернулся в город Скопин.