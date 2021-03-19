Сочинский зоопарк пополнился детенышем ламы

Сочи, 19 марта. Детеныш южноамериканских лам появился на свет в зоопарке санатория «Октябрьский». Родившуюся девочку назвали Мартой.

Вес малышки составил 10 кг, а рост практически достигает метра. Несмотря на то, что детеныш уже крепко стоит на ногах, он по-прежнему нуждается в помощи родителей. По словам работников зоопарка, большую часть времени маленькая лама держится со взрослыми.

Перед началом родов вольер, где обитают животные, был специально доработан. В нем появилось специальное утепленное место, огороженное от сквозняков.

Обитатели других российских зверинцев продолжают выходить из спячки. Так, белый медведь Врангель из московского зоопарка уже открыл глаза, но не спешит подниматься, сообщал ФАН. А его собратья из Екатеринбурга наоборот стали очень игривыми и радуются приходу нового времени года.