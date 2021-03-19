Согласно данным Международной кинологической федерации, на сегодняшний день в мире официально зарегистрировано около 400 пород собак. Среди них есть как миниатюрные двухкилограммовые крошки, так и самые настоящие гиганты весом под центнер. И у каждого пса найдется свой почитатель, который скажет, что его любимец самый-самый.

Безусловно, все собаки прекрасны без исключения, но некоторые из них стоят особняком благодаря своим выдающимся размерам. Гиганты собачьего мира вызывают одновременно восхищение, восторг, а порой и страх, но совершенно точно не оставляют равнодушными никого.

Собак особо крупных пород нечасто встретишь в городе, поскольку их содержание имеет определенные сложности, но все они с лихвой окупаются эффектным внешним видом и незаурядными умственными способностями животных. За устрашающей внешностью часто скрываются нежные, кроткие и любящие создания, беззаветно преданные своему хозяину и членам его семьи. Несмотря на внушительные габариты, далеко не все представители гигантских пород обладают выраженными охранными качествами, а некоторые и вовсе не способны на агрессию. Впрочем, этого и не требуется — редкий злоумышленник отважится напасть на человека, идущего даже по очень темной и безлюдной улице рядом с таким исполином.

Однако если в своих мечтах вы спите и видите себя владельцем четвероногого гиганта, кинологи советуют хорошо подумать и взвесить все за и против. Мы решили рассказать о трудностях, с которыми практически неизбежно приходится сталкиваться хозяевам «крепышей», а также представляем топ-10 самых больших собак в мире.

Почему сложно держать дома собак гигантских пород

Тому есть несколько веских причин:

• Щенки на этапе активного роста требуют особых условий содержания: чтобы не повредить суставы, им нельзя спускаться по лестницам, слишком активно играть со сверстниками, прыгать через препятствия.

• С ними сложно ходить по оживленным улицам, поскольку прохожие буквально впадают в ступор при виде великана. Не помогает даже намордник.

• Собака должна быть идеально выдрессирована, чтобы с ней мог справиться хозяин любой комплекции. Выдержка и послушание — залог безопасности окружающих и самого пса.

• Им необходимы витаминные добавки для здоровья суставов.

• Они много едят, и качественное питание обходится дорого.

• Их сложнее транспортировать, особенно если собака заболела и не может передвигаться самостоятельно.

• Гиганты мало живут — восемь лет для многих из них уже глубокая старость. Ранний уход из жизни порой становится настоящей трагедией для хозяев.

Если все перечисленное вас не пугает, и вы готовы нести ответственность за столь крупное животное, выбирайте породу по душе и вперед на поиски заводчика.

Топ-10 самых больших собак с названиями и фото

Немецкий дог

Данная порода не случайно открывает наш рейтинг, поскольку именно ее представитель по кличке Фредди в 2020 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая собака в мире. Исполин, больше похожий на лошадь, нежели на пса, проживает в графстве Норфолк в Англии, и его рост в холке составляет 1,035 м. Предыдущий рекордсмен с очень подходящей кличкой Гигантский Джордж был еще больше — при росте 110 см он весил 111 кг. На фото с хозяевами он выглядел значительно крупнее человека.

Эти впечатляющие показатели, конечно же, выбиваются из общепринятого стандарта, согласно которому рост кобелей колеблется в пределах от 80 до 90 см, сук — от 72 до 84 см. Диапазон веса достаточно большой и составляет от 50 до 80 кг.

Порода отличается разнообразием окрасов. Среди признанных: палевый, тигровый, мраморный, черный, голубой.

Немецкий дог — настоящий аристократ и интеллигент. Он не склонен к разрушениям и не любит суеты. Несмотря на внушительный внешний вид это добряк с золотым сердцем, который никогда не обидит того, кто меньше. Доги хорошо ладят с детьми и другими животными, прекрасно осознавая свою силу и мощь. К посторонним относятся настороженно, они хорошие охранники, но проявления немотивированной агрессии с их стороны исключены. Эти благородные гиганты очень умны и легко поддаются дрессировке, но воспитание необходимо начинать с момента появления щенка в доме. Главный их недостаток — слабое здоровье.

Ирландский волкодав

Огромная собака с косматой жесткой шерстью и большим сердцем. Были выведены для истребления волков. Рост кобелей составляет более 79 см в холке, сук — не менее 70 см. Вес от 55 и от 41 кг соответственно.

Один из таких псов находится на службе у ее величества королевы Англии. Согласно многолетней традиции ежегодно во время празднования Дня Святого Патрика Королева вручает трилистник не только военным, но и их верному четвероногому сослуживцу. На своей исторической родине представители этой породы являются символом Королевского ирландского полка.

Несмотря на свои без преувеличения сказать гигантские габариты, суровую внешность и устрашающее название, ирландские волкодавы на удивление нежные, чуткие и преданные существа. Они обожают своего хозяина и с трепетом относятся к детям. Они не склонны к доминированию и неплохо поддаются дрессировке, однако в юном возрасте бывают достаточно упрямы и своенравны, поэтому щенку сразу же нужно дать понять кто в доме хозяин.

Превратить волкодава в телохранителя вряд ли получится, поскольку они исторически предназначены для тесного взаимодействия с человеком. А вот с другими животными они ладят неохотно. Для кошек и прочих мелких животных они могут быть даже опасны, поскольку истинному охотнику бывает сложно побороть свои инстинкты.

Тибетский мастиф

Вполне может претендовать на звание не только самой большой, но и самой лохматой и дорогой собаки в мире. В России цена на щенков этой породы начинается от 100 тыс. рублей. Некоторые ее представители стоят совершенно баснословных денег. Так пес по кличке Hong Dong (переводится как «Большой Всплеск») был куплен олигархом из Китая за баснословные 1,5 млн долларов, что является абсолютным рекордом.

Одна из причин высокой стоимости этих собак заключается в том, что тибетские мастифы считаются еще и одной из старейших пород на планете. К тому же, благодаря своему естественному происхождению, лохматые гиганты отличаются крепким здоровьем и в целом неприхотливы к условиям содержания.

Габариты выходцев с Тибета вселяют уважение и трепет: вес составляет от 64 до 78 кг, рост — от 66 см.

В отличие от добродушных, но суровых на вид волкодавов, тибетцы выглядят будто плюшевые мишки, пушистые и добрые. Однако внешность обманчива. Это очень серьезная собака, которая не подходит начинающим владельцам. Мастифы очень умны, настолько, что на все имеют собственное мнение, включая команды хозяина, которые пытаются демонстративно игнорировать. Однако при правильном подходе к воспитанию из щенка вырастет преданный друг и непревзойденный охранник.

Содержать мохнатых гигантов лучше в частном доме, но ни в коем случае не на цепи. А вот наличие просторного комфортабельного вольера будет очень кстати.

Английский мастиф

По праву считается одной из самых крупных собак в мире и, также как и предыдущий наш герой, одной из самых старых. Размеры их впечатляют: высота сук начинается от 69 см, кобелей — от 75 см. Вес — 68 и 73 кг соответственно. Впрочем, некоторые особи могут весить до 90 кг!

Как истинные англичане эти псы аристократичны и неторопливы. Активным играм они предпочитают неспешные прогулки и лежание около камина. Тем не менее, это не значит, что с собакой можно мало гулять. Отнюдь! Физические нагрузки очень важны для здоровья и хорошего самочувствия питомца.

Характер у этих великанов поистине золотой. За суровой внешностью скрываются нежные и любящие домашние любимцы, которым как воздух необходимо общение с хозяином. При этом английские мастифы славятся своими сторожевыми качествами. Если пес на посту, будьте уверены — враг не пройдет! К посторонним они относятся с некоторой настороженностью, но проявлений немотивированной агрессии себе не позволяют.

Уход и содержание не доставит особых хлопот благодаря короткой шерсти, которую легко мыть и не нужно ежедневно вычесывать, если речь не идет о периоде линьки. Эти собаки обладают крепким иммунитетом и живут довольно долго — до 11 лет.

Ньюфаундленд

Мохнатый великан с львиным сердцем. Умный, благородный и очень добрый. Своим внешним видом сильно смахивает на медведя. Вес кобеля чуть-чуть не дотягивает до 70 кг, суки — до 55. Рост — 70 и 66 см соответственно.

Многие считают, что ньюфаундленды исключительно черного цвета, однако это не так. Их окрас может быть коричневым и даже черно-белым.

Представители этой породы невероятно дружелюбны. Они были созданы для того, чтобы жить бок о бок с человеком и служить ему. И по сей день их часто используют в качестве спасателей и канис-терапевтов. Ньюфаундленды очень плохо переносят одиночество, и долгая разлука с любимым хозяином для них настоящая пытка. От тоски они могут даже заболеть, поэтому подумайте о другой породе, если ваша работа предполагает частые командировки или вы заядлый путешественник.

Отдельного внимания заслуживает любовь ньюфов к детям. Для подвижных игр они слишком флегматичны, но охотно возьмут на себя обязанности няньки и будут терпеливо сносить детские шалости. То же самое касается и других животных. Уравновешенный гигант поладит с кем угодно от кошки до попугая.

Главная страсть ньюфаундлендов (помимо хозяина, конечно) — это вода. Недаром второе название породы — водолаз. Лучший способ реализовать их потребность в физических нагрузках — почаще выезжать к водоемам и давать питомцу вдоволь наплаваться.

Сенбернар

Пик популярности этой породы приходился на 90-е годы, когда в прокат вышла американская семейная комедия «Бетховен». Главный герой — настоящий сенбернар с великолепным экстерьером и золотым характером, за который ему можно простить некоторые шалости, являющиеся в общем-то следствием недостатка воспитания.

Сенбернары очень умны, не склонны к доминированию и легко поддаются дрессировке. В общем и целом, по характеру они схожи с нашими предыдущими героями ньюфаундлендами. Они также преданы хозяину и членам его семьи, ладят со всеми вокруг без исключения, и на них тоже без всяких опасений можно оставить детей. А вот телохранителя из него сделать скорее всего не получится ввиду полного отсутствия агрессии по отношению к людям. Даже с незнакомцами они ведут себя доброжелательно.

Еще один приятный бонус для тех, кого ужасает мысль о тщательном уходе за густой шерстью — сенбернары бывают короткошерстными. Кстати, первые «рабочие» сенбернары имели именно короткую шерсть, а вновь выведенные особи с роскошным бело-рыжим мехом считались чуть ли не декоративными и не пригодными к службе в горах.

Вес — не менее 70 кг, рост — от 70 до 90 см у кобелей, 65–80 см у сук.

Леонбергер

Первые представители породы появились в немецком городе Леонберг в середине XIX века, когда его мэру пришла в голову идея вывести собак, напоминающих своим внешним видом горных львов. Первое потомство было получено от скрещивания сенбернара и ньюфаундленда, но позднее к ним примешали крови пиренейской горной собаки.

В результате долгой селекционной работы удалось получить очень эффектных животных палевого, песочного или рыжего окраса с обязательной черной маской на морде. Псы имеют впечатляющие габариты, которые позволяют им считаться одними из самых крупных собак на планете.

Леонбергеры — обладатели прекрасного характера. Они рассудительны, уравновешены и обстоятельны, как и полагается истинным немцам. У них неплохо развиты сторожевые качества, но они никогда не позволят себе проявления немотивированной агрессии. Злоба по отношению к членам собственной семьи исключена вовсе. Кажется, что этих флегматиков просто невозможно вывести из состояния душевного равновесия. К посторонним они относятся настороженно и не любят фамильярности со стороны чужаков.

Леонбергеры довольно легко дрессируются, но могут быть несколько медлительны при выполнении команд. В целом они прекрасны компаньоны и верные друзья для ваших детей.

Вес может достигать 77 кг, а рост — 80 см.

Фила бризильеро

Бразильские мастифы имеют в своих предках английских мастифов, о которых мы уже рассказывали выше. От своих прародителей они унаследовали гигантские размеры, но не их добрый и покладистый нрав. Каждому, кто хочет стать владельцем филы, нужно иметь в виду, что они считаются одними из самых злых и опасных собак в мире.

Настолько, что многие европейские страны запретили их разведение на своей территории.

Представители этой породы фанатично преданы одному хозяину, которого они выбирают один раз и на всю жизнь. Своего человека они будут защищать пусть даже ценой собственной жизни. Главной миссией их далеких предков была охрана рабов, и это ремесло наложило отпечаток на их характер. К незнакомцам они относятся крайне настороженно и станут великолепными охранниками.

С самого раннего детства щенкам бразильского мастифа нужна твердая рука и регулярная дрессировка. Собака должна беспрекословно подчиняться владельцу, иначе она может представлять опасность для окружающих. Идеальное место для содержания такого питомца — загородный дом с огороженной территорией, но ни в коем случае не цепь!

Вес — от 50 кг, Рост — до 75 см

Алабай

Суровый потомок древних овчарок из Средней Азии, с первого взгляда покоряющей своей внешностью и внушительными размерами.

Эта собака — настоящая личность, гордая и независимая. Добиться от него полного подчинения своей воли практически невозможно. Невыполнение команд в данном случае продиктовано отнюдь не глупостью, а проявлением острого ума. Своенравные псы с сильным характером абсолютно уверены в своей правоте и всегда сами знают, как лучше поступит в той или иной ситуации. Стоит ли говорить, что начинающим собаководам эта порода противопоказана? Да и опытным владельцам, решившим впервые взять щенка алабая, стоит немедленно начать процесс дрессировки под контролем опытного специалиста-кинолога.

При этом алабаи обладают спокойным и уравновешенным характером, им не свойственна истеричность. Если владельцу удастся сразу же расставить все точки над i, показать кто в доме главный и завоевать уважение алабая, то более верного друга и охранника не найти. Будьте уверены, если пес на посту, злоумышленник не пройдет.

У алабаев крепкое здоровье. При правильном уходе продолжительность их жизни составляет рекордные для таких крупных собак 12-15 лет.

Рост — от 70 см для кобелей, для сук — от 65 см. Вес — минимум 65 кг.

Южноафриканский бурбуль

Очень редкая и красивая собака песочного или рыжеватого окраса, отличающаяся ярко выраженной мускулатурой и огромными размерами. Вес кобелей достигает 80 кг, а рост — 70 см в холке. Об их небывалой мощи и выносливости свидетельствует тот факт, что бурбули участвуют в такой «собачьей» спортивной дисциплине как вейтпуллинг, то есть перемещение тяжестей. Тренированный кобель в состоянии сдвинуть и протащить груз весом до 450 кг!

Интересно, что порода официально не признана Международной кинологической федерацией.

Это собаки позднего взросления, которые считаются щенками до двухлетнего возраста и требуют постоянных занятий, желательно под контролем инструктора. Каждый желающий обзавестись таким питомцем должен отдавать себе отчет в том, что на другом конце поводка у него очень сильное животное, которое должно моментально реагировать на команды.

Бурбули великолепные охранники, постоянно находящиеся в состоянии боевой готовности и умеющие сканировать настроение своего владельца. Членов семьи они будут любить и оберегать, а вот чужаку не стоит рассчитывать на их благосклонность. Выходки «своих» детей гигант будет мужественно терпеть, однако без присмотра их оставлять наедине не стоит.