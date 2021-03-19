Петербургский врач рассказал об опасных постковидных последствиях у детей

Санкт-Петербург, 19 марта. Главный врач детской городской больницы № 1 Елена Плотникова рассказала о последствиях перенесенного коронавируса, которые могут возникать у детей.

По словам специалиста, первые нетипичные симптомы медики наблюдали у маленьких пациентов еще в мае 2020 года. При этом зачастую бывало, что детей доставляли в стационар с диагнозом другой болезни, а их ПЦР-тест мог показывать отрицательный результат.

«Никогда не было такого количества перитонитов и Кавасаки-подобного синдрома — тяжелого полиорганного нарушения. Никогда не было сыпи на коже, которую невозможно идентифицировать», — сообщила Плотникова в беседе с «Петербургским дневником».

Детям провели тесты на иммуноглобулины G, наличие которых указало, что все они ранее перенесли коронавирус, даже не подозревая об этом. Наряду с этим осложнения от COVID-19 у юных пациентов проявляются в постковидном периоде, который может составлять от месяца до полугода с момента заражения.

В Минздраве РФ ранее рассказали, как новые подтипы коронавируса влияют на здоровье заболевших детей. В ведомстве считают, что состояние маленьких пациентов не может ухудшаться из-за них.