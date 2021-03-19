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Турецкий журналист назвали Путина «ахиллесовой пятой» США

Турецкий журналист назвали Путина «ахиллесовой пятой» США

Анкара, 19 марта. Президент России Владимир Путин является «ахиллесовой пятой» США. Такое мнение выразил турецкий журналист Берджан Тутар.

Новый президент США Джо Байден нарушил все общепринятые дипломатические нормы, когда допустил в своем интервью резкое высказывание в адрес российского коллеги. Турецкие СМИ уверены, что демократ показал типичную реакцию человека, который оказался в трудном положении.

Автор Sabah полагает, что российский лидер положил конец превосходству США как единственному государству-сверхдержаве. Журналист напомнил про развитие российского флота, которое может стать угрозой для Америки и лишить ее свободы действий в океанах. Россия также передает свое современное вооружение странам-партнерам, отметил эксперт.

Байден остался с единственным козырем — «демократия и права человека». Президент США снова признал геополитическое поражение страны, резюмировал журналист.

Ранее Белый дом допустил, что Байден поговорит с Путиным, когда наступит «подходящее время». Политик не ответил на предложение российского лидера встретиться в прямом эфире.

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