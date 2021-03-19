Уровень безработицы в России снижается шестой месяц подряд

Москва, 19 марта. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о снижении уровня безработицы в России.

Показатель в феврале текущего года уменьшился до 5,7% с январских 5,8%. Об этом стало известно из оперативного доклада Росстата.

«В феврале 2021 года <...> 4,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,7% рабочей силы классифицировались как безработные», — передает «РГ».

Отмечается, что уровень безработицы в России падает уже шестой месяц подряд. В августе 2020 года показатель достигал максимальной отметки с 2012 года — тогда безработными в стране были признаны 6,4%, или 4,8 миллиона человек. В феврале прошлого года уровень безработицы равнялся 4,6%.

Ранее стало известно, как пострадал московский рынок труда от коронавирусного кризиса. Уровень безработицы на фоне пандемии составил около 3%, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.