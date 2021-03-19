Компания «Татнефть» планирует завершить буровые работы в Ливии до конца 2021 года

Москва, 19 марта. ПАО «Татнефть» планирует завершить буровые работы в Ливии в 2021 году, об этом заявил глава российской компании Наиль Маганов в ходе ежегодной конференции трудового коллектива, сообщает информационное агентство ТАСС.

По его словам, организация намерена продолжить проекты в североафриканском государстве, которые не удалось реализовать в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

«Мы надеемся, что в этом году закончим бурение тех скважин, которые мы остановили после революции ливийской («арабской весны» 2011 года — Прим. ФАН), и начнем уже добывать первые тонны нефти», — подчеркнул генеральный директор.

Кроме того, Маганов отметил, что некоторые сотрудники «Татнефти» уже направились в Ливию для возобновления геологоразведочной деятельности, а остальные прибудут позднее для запуска производства. Компания работала в африканской стране с 2005 года в соответствии с концессионным соглашением вплоть до 2014 года, когда на большей части ее территории начались боевые действия.

В конце января текущего года вице-премьер сложившего полномочия Правительства национального согласия Ахмад Майтыг обсуждал вопросы сотрудничества двух стран с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе рабочего визита в Москву. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил готовность российских организаций возобновить работу в североафриканском государстве при условии обеспечения безопасности.