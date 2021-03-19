Премьер-министр ЦАР проинспектировал ход подготовки инаугурации президента Туадера

Банги, 19 марта. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада посетил объекты, где планируется провести инаугурацию президента Фостен-Арканжа Туадера.

Глава правительства проверил ход подготовки к мероприятию в столичном аэропорту Мпоко, куда прибудут иностранные делегации. Также Нгребада проинспектировал процесс организации церемонии в здании Национальной Ассамблеи.

Согласно плану, Туадера принесет присягу 30 марта. В Банги ожидают прибытия высокопоставленных гостей: лидеров стран, правительственные и парламентские делегации, дипломатов. Приглашения также были отправлены президентам России, США и Франции. Помимо церемонии инаугурации также состоится вручение государственных наград, а завершится день официальным ужином.

Президент Фостен-Арканж Туадера одержал победу на выборах 27 декабря 2020 года. Он руководит ЦАР с 2016 года. Это его второй срок на посту главы государства.