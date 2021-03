Почему Эфиопия отказывается допускать США к расследованию ситуации в Тиграе

Власти Эфиопии согласились на участие Африканского союза в расследовании о нарушении прав человека в штате Тиграй. Ранее премьер-министр республики Абий Ахмед заявил, что готов подключить к процессу любые ведомства континента. Однако иностранным учреждением запретили вмешиваться в ситуацию.

Журналисты и гуманитарные НПО сообщают о проявлениях жестокости со стороны силовиков в Тиграе и призывают к международному расследованию инцидентов. Госсекретарь США потребовал немедленно вывести войска из проблемного штата. Но эфиопское правительство выступает против вмешательства в расследование неафриканских структур и государств.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему Абий Ахмед категорически не желает привлекать зарубежных партнеров для проведения расследования.

Конфликт между республиканским правительством в Аддис-Абебе и сторонниками «Народного фронта освобождения Тиграя» (НФОТ) перешел в горячую фазу 4 ноября прошлого года. Это произошло после нападения боевиков НФОТ на базу правительственных войск.

Обострению предшествовал затянувшийся политический конфликт, кульминацией которого стало проведение региональных выборов в Тиграе, расположенном на северо-востоке Эфиопии. Руководство НФОТ отказалось переносить голосование в связи с угрозой COVID-19, а после и вовсе заявило о нелегитимности центрального правительства из-за истечения срока его полномочий.

Операция подавления сепаратистов продолжалась немногим меньше месяца. Впоследствии Абий Ахмед заявил о начале кампании по восстановлению Тиграя. Однако полной победы над НФОТ добиться не удалось. Часть руководства попала в плен к правительственным силам, но некоторым удалось бежать.

С самого начала конфликта Эфиопия ограничила работу Сети в Тиграе и не стремилась обеспечить доступ иностранных журналистов в район боевых действий. Своеобразный «локдаун» сохранялся даже после заявления Абия Ахмеда о победе над НФОТ.

В конце февраля текущего года представителей западной прессы, получивших официальную аккредитацию властей на освещение событий в Тиграе, арестовали. Однако через несколько дней их отпустили. Несмотря на введенные ограничения, из сепаратистского региона продолжают поступать сообщения о зверствах правительственных войск и прибывших из Эритреи военнослужащих.

Распространением этих сведений занимаются различные западные СМИ, а в качестве источника фигурируют представители НФОТ, что дает повод усомниться в непредвзятости публикаций. Следует упомянуть, что «Фронт» не только выступил в качестве агрессора, положившего начало горячей фазе конфликта, но и неоднократно проводил ракетные обстрелы мирных городов Эфиопии и соседней Эритреи.

После начала восстановительных работ на пострадавших от боевых действий территориях выяснилось, что члены НФОТ специально повредили систему электроснабжения штата, чтобы затруднить ее ремонт.

Однако, несмотря на эти факты, претензии к нарушению прав человека звучат именно в адрес правительства Эфиопии. К примеру, 2 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Аддис-Абебы немедленно вывести войска из Тиграя, включая как эритрейские подразделения, так и региональные силы безопасности из соседнего штата Амхара.

Позже американский чиновник заявил о необходимости «заслуживающего доверия» международного расследования сообщений о проявлениях жестокости со стороны силовиков в мятежном штате.

Премьер-министр Абий Ахмед придерживается иного мнения. Он считает, что для решения африканских проблем необходимо использовать местные технологии. И у него есть на то все основания.

Деструктивное влияние бывших колониальных держав в Африке наблюдается по всему континенту. Они контролируют добычу природных ресурсов, местные рынки сбыта и не стремятся отказываться от сложившегося положения дел.

Летом прошлого года Эфиопия непосредственно столкнулась с этой проблемой. Тогда президент США Дональд Трамп ограничил финансирование гуманитарной помощи республике из-за позиции Аддис-Абебы по вопросу заполнения водохранилища плотины Хидасэ.

Администрация Байдена отменила решение бывшего главы государства. Однако сама возможность подобных манипуляций не могла не повлиять на отношение правительства Эфиопии к вмешательству внешних игроков в дела страны.

После предложения Судана подключить к решению вопроса плотины ООН, ЕС и США министр водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии Силеши Бекеле заявил, что второй этап заполнения водохранилища пройдет в соответствии с планом.

The GERD offers an opportunity for the over 65 million Ethiopians in darkness to have a ray of light & hope for development. #Ethiopia remains committed to a win win solution for all & strongly believe in African solutions to African problems pic.twitter.com/iH1pj0PyG5