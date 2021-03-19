Почему Эфиопия отказывается допускать США к расследованию ситуации в Тиграе

Власти Эфиопии согласились на участие Африканского союза в расследовании о нарушении прав человека в штате Тиграй. Ранее премьер-министр республики Абий Ахмед заявил, что готов подключить к процессу любые ведомства континента. Однако иностранным учреждением запретили вмешиваться в ситуацию.

Журналисты и гуманитарные НПО сообщают о проявлениях жестокости со стороны силовиков в Тиграе и призывают к международному расследованию инцидентов. Госсекретарь США потребовал немедленно вывести войска из проблемного штата. Но эфиопское правительство выступает против вмешательства в расследование неафриканских структур и государств.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему Абий Ахмед категорически не желает привлекать зарубежных партнеров для проведения расследования.

Война в Тиграе

Конфликт между республиканским правительством в Аддис-Абебе и сторонниками «Народного фронта освобождения Тиграя» (НФОТ) перешел в горячую фазу 4 ноября прошлого года. Это произошло после нападения боевиков НФОТ на базу правительственных войск.

Обострению предшествовал затянувшийся политический конфликт, кульминацией которого стало проведение региональных выборов в Тиграе, расположенном на северо-востоке Эфиопии. Руководство НФОТ отказалось переносить голосование в связи с угрозой COVID-19, а после и вовсе заявило о нелегитимности центрального правительства из-за истечения срока его полномочий.

Операция подавления сепаратистов продолжалась немногим меньше месяца. Впоследствии Абий Ахмед заявил о начале кампании по восстановлению Тиграя. Однако полной победы над НФОТ добиться не удалось. Часть руководства попала в плен к правительственным силам, но некоторым удалось бежать.

В поисках агрессора

С самого начала конфликта Эфиопия ограничила работу Сети в Тиграе и не стремилась обеспечить доступ иностранных журналистов в район боевых действий. Своеобразный «локдаун» сохранялся даже после заявления Абия Ахмеда о победе над НФОТ.

В конце февраля текущего года представителей западной прессы, получивших официальную аккредитацию властей на освещение событий в Тиграе, арестовали. Однако через несколько дней их отпустили. Несмотря на введенные ограничения, из сепаратистского региона продолжают поступать сообщения о зверствах правительственных войск и прибывших из Эритреи военнослужащих.

Распространением этих сведений занимаются различные западные СМИ, а в качестве источника фигурируют представители НФОТ, что дает повод усомниться в непредвзятости публикаций. Следует упомянуть, что «Фронт» не только выступил в качестве агрессора, положившего начало горячей фазе конфликта, но и неоднократно проводил ракетные обстрелы мирных городов Эфиопии и соседней Эритреи.

Ethiopia's Tigrayan forces destroy Axum airport after federal troops give ultimatum https://t.co/58xAg5V2CV via @cgtnofficial — fightthegoodfight (@jamjam_ftgf) November 23, 2020

После начала восстановительных работ на пострадавших от боевых действий территориях выяснилось, что члены НФОТ специально повредили систему электроснабжения штата, чтобы затруднить ее ремонт.

«Линии электропередач в различных частях региона намеренно разрушили. Они разбиты, их нельзя быстро и легко отремонтировать», — заявил директор по коммуникациям компании Ethiopian Electric Power Могес Меконен, занимающейся ремонтными работами в Тиграе.

Однако, несмотря на эти факты, претензии к нарушению прав человека звучат именно в адрес правительства Эфиопии. К примеру, 2 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Аддис-Абебы немедленно вывести войска из Тиграя, включая как эритрейские подразделения, так и региональные силы безопасности из соседнего штата Амхара.

Позже американский чиновник заявил о необходимости «заслуживающего доверия» международного расследования сообщений о проявлениях жестокости со стороны силовиков в мятежном штате.

Пример плотины Хидасэ

Премьер-министр Абий Ахмед придерживается иного мнения. Он считает, что для решения африканских проблем необходимо использовать местные технологии. И у него есть на то все основания.

Деструктивное влияние бывших колониальных держав в Африке наблюдается по всему континенту. Они контролируют добычу природных ресурсов, местные рынки сбыта и не стремятся отказываться от сложившегося положения дел.

Летом прошлого года Эфиопия непосредственно столкнулась с этой проблемой. Тогда президент США Дональд Трамп ограничил финансирование гуманитарной помощи республике из-за позиции Аддис-Абебы по вопросу заполнения водохранилища плотины Хидасэ.

Администрация Байдена отменила решение бывшего главы государства. Однако сама возможность подобных манипуляций не могла не повлиять на отношение правительства Эфиопии к вмешательству внешних игроков в дела страны.

После предложения Судана подключить к решению вопроса плотины ООН, ЕС и США министр водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии Силеши Бекеле заявил, что второй этап заполнения водохранилища пройдет в соответствии с планом.

The GERD offers an opportunity for the over 65 million Ethiopians in darkness to have a ray of light & hope for development. #Ethiopia remains committed to a win win solution for all & strongly believe in African solutions to African problems pic.twitter.com/iH1pj0PyG5 — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) March 17, 2021

При этом против участия Африканского союза в переговорах Аддис-Абеба не возражает.

Непредвзятое расследование

Разбираться с сообщениями о нарушении прав человека в Тиграе с привлечением западных структур в Аддис-Абебе также считают невозможным. Несмотря на ограничения в распространении информации из зоны конфликта, а также закрытые из-за коронавируса границы, международные организации Amnesty International и Human Rights Watch уже представили доклады, выставляющие действия эфиопских военных в негативном свете.

Our exclusive investigation reveals evidence that scores of civilians were killed in #Maikadra massacre in Ethiopia's Tigray state. https://t.co/aJ1QQ7XhZH — Amnesty International (@amnesty) November 13, 2020

В связи с этим правительство африканской республики вполне обоснованно опасается, что именно эти работы станут основой для «расследования» при участии США и ЕС. В таком случае крайними окажутся именно эфиопские власти, тогда как действия сторонников НФОТ, скорее всего, останутся незамеченными.

Также западные страны склонны приводить стороны к единому знаменателю, уравнивая переговорные позиции развязавших внутренний конфликт сепаратистов и наводившего порядок в стране правительства. С точки зрения Аддис-Абебы такой подход недопустим.

Африканский союз действует более осмотрительно, поскольку схожие проблемы есть у многих государств Черного континента. Приняв однажды предвзятое решение, АС создаст прецедент, который будет мешать работе в будущем. Кроме того, расследование такого масштаба, особенно если Аддис-Абеба подтвердит его справедливость, укрепит авторитет организации среди африканских государств.

Таким образом, интересы Эфиопии и Афросоюза в проведении независимого в первую очередь от внешних игроков разбирательства совпадают. Однако его результаты могут существенно отличаться от ожиданий Запада.