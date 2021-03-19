Американскую учительницу уволили за отказ ретушировать фотографии с лозунгами за Трампа

Трентон, 19 марта. Учительница из Нью-Джерси Сьюзан Парсонс была уволена школы за то, что отказалась ретушировать фотографии учеников с "неугодными" политическими лозунгами и подала на школу в суд.

На фотографиях, которые должны были появится в ежегодном школьном альбоме, Парсонс увидела у двух учеников футболки со слоганом "Make America Great Again" (Сделаем Америку снова великой — прим. ред.). Фраза была девизом предвыборной кампании 45-го президента США Дональда Трампа.

Увидев "неугодный" политический слоган, руководство школы приказало Парсонс "исправить" фотографии, заретушировав футболки учеников. После того, как учительница отказалась это делать, ей перестали платить зарплату, а затем ее и вовсе отправили на пенсию.

В 2019 году Парсонс решилась отстоять свое право и право своих учеников на своду выражения политических взглядов и подала на администрацию школы в суд, который встал на сторону заслуженного педагога и удовлетворил ее иск. Администрацию школы обязали выплатить 325 тысяч долларов компенсации.

На президентских выборах 2016 года Парсонс, убежденный консерватор, голосовала за Дональда Трампа, и когда в ходе публичных разбирательств это стало известно, в адрес учительницы посыпались многочисленные оскорбления и упреки. По ее признанию, некоторые и вовсе желали ей смерти и угрожали физической расправой.

"Моя жизнь изменилась навсегда, и уже вряд ли когда-нибудь будет прежней", — призналась Парсонс журналистам после заседания.

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