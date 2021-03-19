Модель Хейли Бибер назвала причины раннего замужества

Лос-Анджелес, 19 марта. Канадский поп-певец Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин, когда ей был 21 год. Супруга знаменитого артиста объяснила, какого это — рано выйти замуж.

Биберу было 24 года, когда он связал себя узами брака. До свадьбы он дружил с Хейли и рассказывал ей о своем желании завести семью, пока молод. Модель поддерживала музыканта и говорила ему, что хочет того же. Когда дружба подростков перешла в романтическую плоскость, Бибер решил, что «нагулялся». Об этом Хейли рассказала в интервью журналу Elle.

«Для своего возраста мы многое повидали. Мы оба прожили достаточно, чтобы понять, чего мы на самом деле хотим», — объяснила модель их с Бибером решение рано пожениться.

Хейли и Джастин состоят в браке с 2018 года. Модель признается, что любит своего мужа. Она не перестает узнавать о нем что-то новое. Хейли Бибер заявила, что ссоры в их маленькой семье иногда случаются, через них проходит любая супружеская пара.

Ранее Бибер рассказал о колоссальном влиянии ареста семилетней давности на его жизнь. По его словам, этот случай направил его на праведный путь. Певец после ареста стал более верующим человеком и теперь регулярно благодарит бога за правильные повороты в жизни.