В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Москва, 19 марта. Глобальный сбой зафиксировали в работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих ей соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp.

Пользователи массово жалуются на проблемы в этих приложениях. Так, в Instagram не удается обновить ленту, поскольку на устройстве появляется уведомление об отсутствии подключения к Сети. В некоторых случаях оказалось невозможным войти в аккаунт, а также загрузить веб-версию приложения.

Среди неполадок в WhatsApp большинство столкнулось с проблемами подключения к серверу. Для пользователей Facebook оказался недоступным сайт.

Ранее компания Facebook объявила о разрабатываемой ими детской версии Instagram. В это приложение планируется внедрить функцию родительского контроля.