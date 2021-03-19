Татьяна Навка оценила предложение Владимира Путина подискутировать с Байденом

Москва, 19 марта. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила предложение президента РФ Владимира Путина подискутировать с американским лидером Джо Байденом.

После резких высказываний Байдена в свой адрес Путин отметил, что должен продолжать отношения с коллегой из США. Как напомнил президент России, от американского лидера уже исходила инициатива телефонного разговора.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн», — заявил российский лидер.

По мнению главы государства, подобная дискуссия была бы интересна не только населению России и США, но и жителям других стран. Татьяна Навка на своей странице в Instagram восхитилась таким ответом Путина Байдену.

«Переполняет гордость за нашего президента, который своими словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место! Сдержано, корректно, конкретно, четко, в интересах России и мировой стабильности», — прокомментировала предложение президента РФ знаменитая фигуристка.

Белый дом ранее оценил возможность встречи Байдена с Путиным. В Вашингтоне отметили, что такие переговоры могут состояться, когда наступит «подходящее время».