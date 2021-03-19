Замглавы МИД РФ Богданов принял сирийского посла в Москве Риада Хаддада

Москва, 19 марта. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с послом Сирии в Москве Риадом Хаддадом.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Согласно сообщению, встреча специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с послом Сирийской Арабской Республики состоялась 19 марта по инициативе сирийской стороны.

Замглавы МИД РФ и сирийский дипломат обменялись мнениями о ситуации в САР и вокруг нее с акцентом на проблематику работы редакционной комиссии межсирийского Конституционного комитета в Женеве. Также стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Дамаска в вопросах восстановления Сирии.

Богданов подтвердил неизменную поддержку Россией суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, а также готовность продолжить содействие народу САР в борьбе с терроризмом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обстреле авиабазы Минних и ракетном ударе по Дамаску 16 марта.