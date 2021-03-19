Онищенко назвал признаки угасающего здоровья Байдена

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко высказался в комментарии ФАН о состоянии здоровья президента США Джо Байдена после падения американского лидера с трапа самолета.

Байден прибыл на вертолете на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд, где его ждал президентский самолет. Главе Белого дома не удалось с первой попытки подняться на борт.

На кадрах видно, как Байден пытается подняться по трапу, но спотыкается и чуть не падает, затем президент США встает, но тут же вновь оступается и повисает на перилах.

По мнению Онищенко, это не первое доказательство проблем Байдена со здоровьем. Депутат Госдумы также обратил внимание на интервью, которые дает американский лидер. Байдену с трудом даются не только мыслительные процессы, но и элементарные действия, обратил внимание Онищенко.

«Те ответы, которые он давал в последнем интервью, свидетельствуют о том, что он, безусловно, имеет расстроенную психику и мыслительные процессы. У него не то, что на мыслительные процессы, а на элементарную деятельность нет сил. То, что он говорил, как он формулировал свои ответы, свидетельствует о том, что сегодня это проблема медицинского характера — проявление угасающего ума. То, что американский президент не способен сдерживать свои эмоции, это сама за себя говорящая ситуация. Когда первая по ядерной мощи страна имеет такого руководителя — это беда всего мира», — заявил Онищенко.

Ранее британцы назвали Байдена самым позорным президентом за всю историю США. В Сети указали на нестабильное ментальное здоровье американского президента.