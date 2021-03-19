Макгрегор пожелал «счастливой пенсии» завершившему карьеру в UFC Нурмагомедову

Дублин, 19 марта. Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор обратился к своему бывшему сопернику Хабибу Нурмагомедову, который завершил спортивную карьеру.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал новость об уходе из спорта Хабиба Нурмагомедова. Он обратился к россиянину в своем Instagram-аккаунте. Макгрегор в свойственной ему манере пожелал Нурмагомедову успехов.

«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывай, кто пришел в игру и сделал тебя», — написал ирландец.

О завершении карьеры Нурмагомедова 19 марта объявил президент UFC Дана Уайт. Свой последний бой в промоушене россиянин провел в октябре прошлого года на турнире в Лас-Вегасе. Он победил Джастина Гейджи из США и в третий раз защитил чемпионский титул.