Американцы уверены, что дебаты Путина и Байдена станут самым позорным днем их истории

Вашингтон, 19 марта. Обычные американцы уверены, что прямой диалог президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом обернется самым большим позором в истории их страны.

В начале этой недели 46-й президент США Джо Байден дал скандальное интервью австро-американскому телеканалу ABC. В нем он позволил себе резкие высказывания в сторону России и российского лидера Владимира Путина.Однако ответ президента РФ смог взбудоражить западную прессу.

«Но чтобы нам не пикироваться заочно, я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн», — предложили в Кремле.

Призыв к открытому диалогу внезапно оказался неприемлемым. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что в стране еще много лидеров стран, с которыми Байден не побеседовал лично, а с Путиным он уже один раз поговорил. Она сослалась на загруженный график — в пятницу у Байдена рабочая поезда в Джорджию, а потом — долгая дорога обратно в свою резиденцию в Делавэре.

«Президент не будет воздерживаться от высказываний или действий, если какие-то вопросы будут вызывать его обеспокоенность. Он не сожалеет о сказанном», — подчеркнула Псаки, но на вопрос о возможных дебатах отвечать отказалась.

Сам Путин дебаты откладывать не намерен — наиболее удобными датами он назвал 19 или 22 марта, в то время, которое будет удобно американской стороне.

Решительность российского лидера вызвала широкий резонанс и среди американской общественности. Многие назвали Байдена «жалким» или «выжившим из ума», а возможные дебаты двух президентов заочно окрестили как «самый позорный день американской истории». Некоторые уверены, что принудить Байдена к извинениям, как того потребовала российская сторона — на такая уж и плохая идея: должен же Байден лично ответить за свои слова.

«Почему это должна извиняться Америка? Пусть извиняется сам Байден! Пусть говорит за себя! Когда он что-то вещает, он же делает это не от меня!» — возмущается пользователь Сети. «Мне интересно, о чем думал Байден, если вообще думал, когда говорил такие вещи про Путина? Есть у него какой-то перспективный план? Есть у него вообще какой-то план?», — приводит РИА Новости слова другого пользователя.

В новостях от того же телеканала известный американский телеведущий Шон Хеннэти жалуется, что Путин «открыто насмехается над Байденом».