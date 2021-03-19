Военные ЮВО провели тренировку на стрессоустойчивость в условиях боя

Краснодар, 19 марта. ВС РФ успешно справились с полосой препятствий, которая включала в себя макеты трупов, имитацию очагов огня, дыма, криков, сирены и грохот выстрелов.

Необычная тренировка была нацелена на проверку умения управлять своим эмоциональным и психологическим состоянием. Она включала в себя препятствия из горящих автомобильных покрышек, имитацию мертвых тел на колючей проволоке, завывание сирен, звуки выстрелов из пулеметов, крики отчаяния, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В данном испытании участвовали порядка 1,5 тыс. бойцов 49-й общевойсковой армии ЮВО. В тренировочном процессе задействовали около 40 единиц различной техники.

По завершении учений с военными провели занятия по повышению уровня стрессоустойчивости и профилактике эмоционального выгорания.

Также недавно стало известно, что Россия и Белоруссия провели совместные военные учения в Нижегородской области.