Бастрыкин распорядился провести проверку после обмана пенсионеров лжеюристами в Москве

Москва, 19 марта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ по Москве доложить о результатах проверки информации о противоправных действиях юристов в отношении пенсионеров.

Проверка была организована после того, как один из федеральных каналов выпустил сюжет, в котором сообщалось, как 74-летний пожилой мужчина обратился в юридическую компанию, которая пообещала ему выплаты и ежемесячную надбавку к пенсии. Для этого пенсионер должен был заплатить за некие якобы оказанные «юридические услуги».

В результате мужчина потерял 360 тыс. рублей, никаких выплат он не получил. Еще одной жертвой таких лжеюристов (причем сразу из нескольких «фирм») стал военный пенсионер. Он лишился 750 тыс. рублей. В ходе проверки сотрудники ГСУ СК РФ установят все обстоятельства случившегося, лиц, а также дадут их действиям правовую оценку.

В конце февраля об обмане своей пожилой тещи рассказал известный комментатор Виктор Гусев. По его словам, мошенники убедили пожилую женщину продать им жилплощадь, заверив, что сделка будет фиктивной, и так пенсионерка поможет «сотрудникам органов» провести секретную спецоперацию по поимке черных риелторов.