HBO не отпускает «Игру престолов» и готовит сразу три спин-оффа

Крупнейший канал HBO не отпускает свой главный хит и планирует сразу три проекта по вселенной «Игры престолов». Популярнейший сериал современности завершился два года назад, и с тех пор поклонники ждут спин-оффы, раскрывающие богатую вселенную писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

Ранее руководство телесети объявило о работе над двумя игровыми сериалами и анимационным сериалом для взрослых. Теперь же зрителям стоит ожидать еще три проекта: приквелы «9 путешествий» (9 Voyages; или «Морской змей» — Sea Snake), «Блошиный Конец» (Flea Bottom) и «10 000 кораблей» (10,000 Ships).

Первый сериал расскажет о приключениях мореплавателя Корлиса Велариона, лорда одного из самых древних и богатых домов. Причем пока лишь у этого проекта есть творческая команда и шоураннер Бруно Хеллер, известный своей работой над другими телехитами — «Рим» и «Готэм».

Второй спин-офф перенесет зрителя в Блошиный Конец — самый бедный район трущоб в Королевской Гавани, состоящий из узких улочек и темных переулков. Своеобразная локация появлялась на экране в первых сезонах основного сериала — именно там скрывалась Арья Старк после побега из Красного замка.

Проект «10 000 кораблей» будет вращаться вокруг фигуры принцессы Нимерии и откинет хронологию событий примерно за 1000 лет до событий «Игры престолов». Тогда воительница вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после своего поражения во Второй пряной войне. Именно в честь Нимерии младшая из Старков назвала своего лютоволка — еще одна связь с оригинальным сериалом HBO.

Производственные графики и иные детали о проектах пока неизвестны. В данный момент канал работает над сериал «Дом дракона», события которого развернутся за 300 лет до «Игры престолов» и непосредственно коснутся Дома Таргариенов. К съемкам планируют приступить уже в апреле.