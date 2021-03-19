«Максимальные санкции» против Поклонской и Аксенова планируют ввести на Украине

Киев, 19 марта. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести «максимальные» ограничительные меры против депутата ГД Натальи Поклонской и главы Крыма Сергея Аксенова.

Орган также планирует применить рестрикции к председателю Госсовета Республики Крым Владимиру Константинову, к экс-президенту Незалежной Виктору Януковичу и к бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Верховный суд Украины. Он добивается отмены санкций Киева против себя.