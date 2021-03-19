Локдауны не спасут Европу от третьей волны пандемии COVID-19

Москва, 19 марта. Европа не справляется с коронавирусом, началась третья волна пандемии. К этому привели ошибки стран, которые вводят хаотичные запреты и не уделяют должного внимания вакцинации.

Об этом написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Всплеск заболеваемости COVID-19 наблюдается в Европе на фоне жестоких ограничений, которые европейские власти вводят хаотично, запрещая все, что не было запрещено, заявил Мясников. Не спасают локдауны, комендантские часы и закрытие магазинов и ресторанов.

Единственным инструментом против коронавируса врач назвал вакцинацию, но она «пробуксовывает на ровном месте» в европейских странах. Мясников раскритиковал приостановку использования одной из вакцин после случаев осложнения.

«Примите простую истину: нет американских, английских, индийских, русских, китайских вакцин, есть просто вакцины от ковида», — написал теледоктор.

С коронавирусом придется сосуществовать, пояснил врач и отметил, что возможны мутации, от которых не смогут полностью защитить вакцины. Запереть всех по домам — это не выход, считает доктор, следствием этого станет разрушенная экономика и медицина.

В России коронавирусные ограничения могут снять к лету, считает Мясников, хотя в нашей стране их и так немного. Послабления коснутся работы ресторанов и кафе, предположил телеведущий.