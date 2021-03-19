Противники экс-президента Сомали сформировали политический альянс после срыва выборов

Могадишо, 19 марта. В Сомали на фоне срыва президентских выборов сформирован новый политический альянс, который возглавил спикер верхней палаты (сената) федерального парламента страны Абди Хаши Абдуллахи, сообщает издание Nation Africa.

В него вошли 15 представителей Коалиции кандидатов в президенты (CPC), а также лидеры двух автономных регионов Джубаленда и Пунтленда — Ахмед Мохаммед Ислам Мадобе и Саид Абдуллахи Дени. Все они являются противниками утратившего легитимность главы Сомали Мохамеда Абдуллахи, известного по прозвищу Фармаджо, и его администрации.

Альянс, созданный по итогам встреч сомалийских политиков в столице в период с 14 по 18 марта, получил название Совет национального спасения (NSC). Его поддержал бывший лидер государства Шейх Шариф Ахмед, который и предложил кандидатуру спикера сената на должность главы объединения.

Абди Хаши Абдуллахи родом из Сомалиленда. Он активный профсоюзный деятель и ярый противник экс-президента, срок полномочий которого истек 8 февраля 2021 года. О формировании политической коалиции объявили на фоне конституционного кризиса и нежелания Фармаджо договариваться с региональными лидерами.

В Совете национального спасения подчеркивают, что на протяжении длительного времени на переговорах в городе Дусамареб обсуждался механизм проведения президентских выборов. Однако Мохамед Абдуллахи так и не смог предложить компромисс, который устроил бы всех, вследствие чего страна оказалась на пороге нового гражданского конфликта.