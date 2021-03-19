Труп исчезнувшей 16-летней девочки нашли в Бурятии

Улан-Удэ, 19 марта. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 16-летней девочки в Бурятии. Подросток ушел из дома два дня назад, а после был найден мертвым.

Трагический инцидент произошел в селе Горхон Заиграевского района. По данным правоохранителей, днем 17 марта девочка ушла из дома и перестала выходить на связь. Через некоторое время родители подростка обратились за помощью в полицию, и стражи порядка опубликовали ориентировку с данными о пропавшей в Сети, а также разослали ее по всем постам.

Сегодня, 19 марта, поиски девочки были прекращены. Оказалось, что подросток погиб. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и точную причину смерти школьницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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