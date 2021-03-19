Какие сомнения вызывает сообщение об аресте шести российских шпионов в Болгарии

В Софии состоялась пресс-конференция, посвященная арестам по обвинению в шпионаже в России, прошедшим накануне. Подробности о личностях арестованных сообщила пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сийка Милева.

По ее словам, арестовано пока на 72 часа пятеро действующих и бывших военнослужащих болгарской армии, еще один из арестованных согласился сотрудничать со следствием и освобожден под денежный залог. Их имена не разглашаются. В руководстве группой обвиняют бывшего руководителя службы «Военная разведка» Министерства обороны Болгарии, полковника запаса. Он получил соответствующее образование в Болгарии и за границей, в том числе окончил школу ГРУ в Москве.

«Его основной задачей было создать нелегальную агентурную сеть. С этой целью он вербовал лиц, которые имели доступ к секретной информации Болгарии, НАТО и ЕС. Активное содействие ему оказывала его жена, которая имеет болгарское и российское гражданства и пользовалась доверием у российских дипломатов, аккредитованных у нас. Она играла роль посредника между резидентом и работниками посольства России, так как передавала информацию и денежные средства», — заявила Сийка Милева.

Получается, что резидент не догадывался, что все посетители посольства России фиксируются болгарскими спецслужбами, и передавал информацию и получал деньги, не зная о таких достижениях XXI века, как интернет и электронные деньги.

Как было объявлено на пресс-конференции, резидент обучал сотрудников военной разведки оперативному мастерству и склонил некоторых из них к работе на российскую разведку. Вызывает удивление, что человек с такой биографией, наверняка имеющий знакомых в ГРУ и жену — гражданку России, был допущен к обучению действующих сотрудников болгарской разведки.

Со слов Сийки Милевой, один из его бывших учеников по роду своей работы в военной разведке собирал информацию о гибридных угрозах и рисках со стороны России. Третий участник — один из руководителей министерства обороны и занимался планированием бюджета болгарской армии. Четвертый арестованный — бывший сотрудник военной разведки и военный атташе за границей, а также он был в составе болгарского контингента за границей, в настоящее время работает директором регистратуры секретной информации в Народном собрании — парламенте Болгарии.

Согласно данным прокуратуры, резидент встречался со своими людьми в ресторанах, общественных местах, на спортивных мероприятиях и в своей машине. Встречи обговаривались предварительно, были определены и резервные места и даты. На встречах он дарил мобильные телефоны, с которых другие арестованные фотографировали документы и мониторы компьютеров в своих кабинетах, затем вынимали из телефона SD-карты и передавали резиденту. Спрашивается, зачем им вообще нужно было встречаться, если достаточно было прийти в общественное место с бесплатным Wi-Fi и передавать фото прямо в Россию, а вознаграждение получать в биткоинах. Зарегистрированную на чужое имя SIM-карту в Болгарии достать не проблема.

На пресс-конференции в качестве «доказательства» была представлена видеозапись, сделанная скрытой камерой, где один из арестованных в своем кабинете пересчитывает доллары США. Что это доказывает? Разве это не могли быть его личные сбережения? Было объявлено, что платили им наличными и суммы достигали 2000-3000 левов в месяц (1 лев = 0,51 евро), иногда якобы платили в долларах. Эта сумма вызывает удивление, так как они занимали высокие посты и их зарплаты были в несколько раз больше, и совсем не понятно, зачем им за такие небольшие для них деньги рисковать всем, что они имели. Ведь арестованные обвинены в нарушении статьи 109 Наказательного кодекса Болгарии, по которой предусмотрено наказание от шести лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Военный прокурор Елин Алексов сообщил, что группа действовала длительное время и сообщала России не только военные тайны, но и технологические секреты. Этим он сильно удивил присутствующих: какие могут быть технологические секреты для России в болгарской армии, вооруженной советским оружием? Алексов также сказал, что один из участников группы попытался вчера скрыться от ареста, но предсказуемо побежал в российское посольство, возле которого и был задержан. Так как аресты проходили поздно вечером, то получается, что он был совсем глуп и не знал, что в это время посольство уже закрыто и попасть на его территорию нельзя.

На пресс-конференции выступил и сам главный прокурор Болгарии Иван Гешев, чью отставку уже полгода требуют тысячи болгар на митингах в центре Софии. Он сказал: «Это расследование имеет особое значение для безопасности Болгарии, ЕС, НАТО и США. Не было другого такого случая после 1944 года». Тут Гешев явно ошибается: во времена социализма болгарская госбезопасность обезвреживала значительно более многочисленные американские резидентуры в своей стране, но об этом в современной Болгарии вспоминать не любят. Сейчас здесь представители власти любят доказывать свою преданность США любыми способами.