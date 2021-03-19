Пользователей соцсети умилил ролик с короткохвостой кошкой на берегу Тихого океана

Тюмень, 19 марта. Кошке породы курильский бобтейл по кличке Кира завели аккаунт в TikTok. Ролики с ее участием набирают большое количество просмотров.

Хозяин питомца — фотограф Евгений Плотников. Мужчина ведет свой блог и рассказывает о путешествиях, в которые берет свою любимицу. В своем Instagram-аккаунте мужчина рассказал, что кота необычной породы привез из поездки с острова Итуруп.

«Порода довольно необычная. Бобтейлы, как мне показалось, по характеру ближе к собакам, чем к кошкам, внешний вид тоже не рядовой, крупные задние лапы, перепонки между пальчиков, и обрубыш хвостик. И бегают как зайцы, прыжками, а в остальном котейка котейкой», — поделился Евгений.

Сейчас кошка Кира живет в Тюмени. Хозяин питомца завел ей аккаунт в TikTok. Многие пользователи благодаря блогеру впервые узнали о курильской породе кошки и постоянно спрашивают, куда подевался хвост.

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