Политолог Ищенко рассказал о влиянии возвращения Крыма на геополитическое положение России

Москва, 19 марта. Воссоединение Крыма с Россией внесло значительные геополитические изменения в положение нашей страны, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт поделился соображениями на тему того, какие перспективы открываются перед Москвой после воссоединения с полуостровом.

«Изменилось стратегическое положение государства, изменилось его международное положение. <...> Это безусловно серьезные успехи», — уверен политолог.

Однако ни один переход и ни одна интеграция не проходят мгновенно. По мнению эксперта, необходимо, чтобы в Крыму произошла полная ротация чиновничьего состава.

«Остались ментальные различия общества в Крыму и в большой России, потому что прошло 25 лет жизни в разных государствах с разными правилами, которые накладывают свой отпечаток в любом случае. И по большей части это касается людей государевой службы, то есть чиновников, потому что одни привыкли работать по-одному, другие — по-другому», — заключает Ищенко.

Политолог признает факт экономического и политического давления на Москву и жителей полуострова, однако ранее он выражал оптимизм по поводу скорого признания полуострова странами Запада как полноправного субъекта Российской Федерации, коим он и является.