Рожденный с синдромом Дауна сын Бледанс готовится сыграть в спектакле

Москва, 19 марта. Восьмилетний сын актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс Семен, родившийся с синдромом Дауна, готовится впервые самостоятельно сыграть в спектакле.

О предстоящем театральном дебюте «особенного» наследника артистка рассказала на своей станице в Instagram. По мнению знаменитости, именно творчество способствует развитию инклюзии.

«Мой сын Семен сейчас готовится выйти на сцену в спектакле «Буратино». Всего за месяц его речь улучшилась настолько, что он сам поет песню Пьеро. Я уверена, что этот толчок поможет ему и в других сферах жизни», — написала Эвелина Бледанс.

Участие сына в спектакле актриса назвала очень важным событием в ее жизни. Семен уже неоднократно бывал на сцене, но всегда выходил туда за руку с матерью, либо же она выносила наследника на руках. Бледанс не сомневается в успехе мальчика.

«Я верю в тебя, мой сын!» — написала актриса.

Недавно Эвелина Бледанс приобрела небольшую квартиру в Москве, которую планирует оставить в наследство Семену. Артистка купила недвижимость в ипотеку и призналась, что очень стыдится этого.