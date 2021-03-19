Корабль «Союз МС-17» успешно причалил к модулю МКС «Поиск»

Москва, 19 марта. Пилотируемый корабль «Союз МС-17» под управлением космонавта Сергея Рыжикова совершил перестыковку между модулями МКС. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Стыковочное место было изменено с малого модуля «Рассвет» на модуль «Поиск». Первоначально ожидалось, что весь процесс займет 29 минут. Однако стыковка «Союза» подлилась более на пять с половиной минут. На место «МС-17» ожидается прибытие следующего космического корабля «МС-18». Также российские космонавты смогут безопасно использовать «Поиск» для своего следующего выхода в открытый космос в июне.

«Союз МС-17» прилетел на Международную космическую станцию (МКС) в октябре 2020 года. Тогда на борту находились Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Ранее стало известно о начале процесса перестыковки между модулями станции.