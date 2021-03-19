Британские пользователи заявили о превосходстве Путина над Байденом

Лондон, 19 марта. Пользователи Сети из Великобритании отреагировали на выпад президента США Джо Байдена в сторону Россию и ее лидера Владимира Путина.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские высказывания Джо Байдена пожелал ему здоровья. Британские пользователи осудили заявления демократа.

«Когда дело принимает опасный оборот и дела становятся хуже некуда, США всегда набрасываются на Россию, своего козла отпущения», — написал житель Великобритании в комментариях издания Daily Mail.

«Все президенты США являются убийцами еще со времен до Первой мировой войны. Жалкая тактика Байдена» — считает комментатор под ником MMB2.

Житель Великобритании посчитал, что Джо Байден не знает, что такое дипломатия.

«Как президент одной из самых могущественных стран в мире, он должен думать головой... Я думал, что Трамп (Дональд, экс-президент США. — Прим. ред.) опасен, но этот парень не знает, что значит слово «дипломатия», — пишет еще один читатель Daily Mail.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал высказывания Байдена о России дипломатическим хамством.